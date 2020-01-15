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Россия могла нарушить санкции, продав Ирану ракеты, сбившие самолет

Комментариев: 4
Этот аспект также подлежит расследованию, считают в посольстве Украины в США.
Посол Украины в США Владимир Ельченко
Посол Украины в США Владимир Ельченко
Владимир Ельченко / Твиттер

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Расследование возможного нарушения Россией международных санкций, введенных против Ирана, должно быть важной частью расследования обстоятельств сбития самолета МАУ 8 января. Об этом во время общения с журналистами в Вашингтоне заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщает Голос Америки.

Это, возможно, вопрос более далекой перспективы. Но мы должны говорить об определенной международной ответственности тех людей и тех компаний, которые занимаются такими продажами, - сказал посол журналистам.

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Но сейчас более важным вопросом, сказал Ельченко, являются вопросы ответственности Ирана, как на индивидуальном уровне – тех людей, которые отдавали и выполняли приказ, в результате которого был сбит самолет, - так и государства на международно-правовом уровне.

Напомним, президент Ирана извинился за задержку с признанием в сбитии самолета. Он также потребовал от ВС Ирана представить больше информации о катастрофе украинского самолета.

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Теги: Иран, Россия, авиакатастрофа, МАУ, Ельченко, США
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Комментариев (4)
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Путин-Xyйло    15.01.2020, 11:49
Оценка:  +14
Путин-Xyйло
Если и так, то Европа еще раз озаботится и продалжат жить как раньше: "С широко закрытыми глазами!"
ВыВсеВрете+    15.01.2020, 12:08
Оценка:  -18
ВыВсеВрете+
Согласен Европе надо было давно открыть глаз, еще когда США сбили Иранский пассажирский самолет, а Украина сбила российский самолет над Черным морем и никто из этих стран не признались в этом.
PINKIPAU    15.01.2020, 11:37
Оценка:  +14
PINKIPAU
Я таки знал, что во всем кацапы гре баные виноваты, выродки блядь.
ВыВсеВрете+    15.01.2020, 11:51
Оценка:  -15
ВыВсеВрете+
Жалко, что ты не засох на трусах своего папы. Мир был чище.
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