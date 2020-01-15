Россия могла нарушить санкции, продав Ирану ракеты, сбившие самолет

Этот аспект также подлежит расследованию, считают в посольстве Украины в США.

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Расследование возможного нарушения Россией международных санкций, введенных против Ирана, должно быть важной частью расследования обстоятельств сбития самолета МАУ 8 января. Об этом во время общения с журналистами в Вашингтоне заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщает Голос Америки.

Это, возможно, вопрос более далекой перспективы. Но мы должны говорить об определенной международной ответственности тех людей и тех компаний, которые занимаются такими продажами, - сказал посол журналистам.

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Но сейчас более важным вопросом, сказал Ельченко, являются вопросы ответственности Ирана, как на индивидуальном уровне – тех людей, которые отдавали и выполняли приказ, в результате которого был сбит самолет, - так и государства на международно-правовом уровне.

Напомним, президент Ирана извинился за задержку с признанием в сбитии самолета. Он также потребовал от ВС Ирана представить больше информации о катастрофе украинского самолета.

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