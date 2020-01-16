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В РФ начали показывать сериал "Папик" производства "Студии Квартал 95"

Комментариев: 3
Российский канал СТС транслирует сериал производства "Студии Квартал 95".
Афиша сериала "Папик"
Афиша сериала "Папик"
1plus1.video

13 января российский развлекательный телеканал СТС начал транслировать украинский комедийный сериал “Папик“ производства “Студии Квартал 95“. Об этом сообщается на сайте телеканала.

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По информации российских СМИ, СТС выкупил права на показ “Папика“ в конце прошлого года, после того как 16-серийный сериал показали на украинском канале “1+1“.

Отметим, что основателями “Студии Квартал 95“ являются Владимир Зеленский, Сергей Шефир и Борис Шефир. После того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, он передал свою часть бизнеса партнерам.



Напомним, в декабре прошлого года российский канал ТНТ начал транслировать сериал “Слуга Народа“ с Зеленским в главной роле. Однако сериал сняли с эфира после показа трех серий.

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Теги: сериал "Папик", Зеленский, Квартал 95, СТС, Россия
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Комментариев (4)
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Путин-Xyйло    16.01.2020, 17:11
Оценка:  +21
Путин-Xyйло
"Липецкую киностудию" таки не закрыли!
PINKIPAU    16.01.2020, 17:00
Оценка:  +18
PINKIPAU
Пускай кацапы и смотрят всякую ху йню.
colavova    16.01.2020, 16:57
Оценка:  +20
colavova
на вырученные с продажи деньги наверное купят танк для ВСУ
Путин-Xyйло    16.01.2020, 17:13
Оценка:  +19
Путин-Xyйло
Не перегибай палку. Зеленски вносит "вклад в обороноспособность страны" - лицом, а не финансово!
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