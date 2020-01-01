Мадуро указал Папе Римскому на уход венесуэльцев из католицизма

Лидер Венесуэлы подчеркнул, что католическая церковь скомпрометировала себя политическими действиями.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что граждане страны массово переходят из католической церкви в евангелизм. Об этом он сообщил в ходе встречи с главами муниципалитетов, трансляция которой была опубликована в Twitter 17 января.

"Хочу рассказать вам, дорогой папа Франциск, о том, что народ Венесуэлы отказывается от католицизма. Почти 40% граждан объявили себя евангельскими христианами, а до этого было 3%", - подчеркнул Мадуро.

По мнению венесуэльского лидера, это явление обусловлено политической активностью епископов католической церкви, которые фактически используют Венесуэльскую епископскую конференцию как политическую партию.

Он также напомнил, что в сентябре 2019 года празднование Рождества Богородицы в штате Лара было ознаменовано участием лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

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