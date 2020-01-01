Мадуро указал Папе Римскому на уход венесуэльцев из католицизма
Лидер Венесуэлы подчеркнул, что католическая церковь скомпрометировала себя политическими действиями.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что граждане страны массово переходят из католической церкви в евангелизм. Об этом он сообщил в ходе встречи с главами муниципалитетов, трансляция которой была опубликована в Twitter 17 января.
"Хочу рассказать вам, дорогой папа Франциск, о том, что народ Венесуэлы отказывается от католицизма. Почти 40% граждан объявили себя евангельскими христианами, а до этого было 3%", - подчеркнул Мадуро.
По мнению венесуэльского лидера, это явление обусловлено политической активностью епископов католической церкви, которые фактически используют Венесуэльскую епископскую конференцию как политическую партию.
Он также напомнил, что в сентябре 2019 года празднование Рождества Богородицы в штате Лара было ознаменовано участием лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Напомним, в конце января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро. На фоне беспорядков лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
В качестве легитимного главы государства Гуайдо признали США, участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.
В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.
Святой престол выразил готовность выступить посредником в урегулировании кризиса в Венесуэле, если на это согласятся все стороны конфликта.
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