Принц Гарри опечален последствиями своего решения

Внук Елизаветы II впервые прокомментировал свое желание стать независимыми от королевской семьи.

Британский принц Гарри заявил, что испытывает глубокую печаль из-за последствий совместного с супругой решения стать независимыми от королевской семьи. Об этом он рассказал 19 января на благотворительном мероприятии в Лондоне, сообщает телеканал Sky News

"Наша надежда заключалась в том, чтобы продолжать служить королеве, Содружеству наций, моим военным ассоциациям, но не получая бюджетных средств. К сожалению, это оказалось невозможным", - указал принц Гарри.

"Как только мы с Меган (Маркл) поженились, мы были рады, мы были полны надежд, мы находились здесь, чтобы служить. По этим причинам у меня вызывает большую печаль, что все это заканчивается подобным образом", - подчеркнул внук королевы Елизаветы II.

Говоря о том, как принималось решение, принц Гарри отметил: "Это были месяцы переговоров после стольких лет сложностей. Я знаю, что не всегда делал все, как надо, но в общем и целом иного выхода на самом деле не было".

Напомним, 8 января принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга сообщили в Instagram о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и начать жить поочередно в Канаде и Великобритании.

Букингемский дворец 18 января информировал, что королева одобрила решение герцогов Сассекских, которые отныне не смогут официально представлять Елизавету II в официальных поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.

Также было объявлено о том, что семья принца более не будет получать бюджетных средств.

В течение ближайшего времени принц также должен будет отказаться от привилегий и почетных военных званий, включая звание капитан-генерала Королевской морской пехоты, которое в 2017 году ему передал дед - герцог Эдинбургский Филип.

Причины решения герцога и герцогини до сих пор не ясны до конца. Многие обозреватели предполагают, что принц Гарри и Меган Маркл хотят получить возможность заключить выгодные для себя коммерческие контракты.

Другие связывают этот шаг с тем, что супруги слишком устали от назойливого внимания СМИ.

Осенью прошлого года герцог и герцогиня Сассекские подали в суд на несколько британских таблоидов , а вскоре после этого принц Гарри напомнил о том, что постоянное преследование со стороны репортеров стало одной из главных причин гибели его матери - принцессы Дианы.

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