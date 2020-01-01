Швед получил награду за найденную древность 66 лет спустя

Мужчина нашел меч, которому около трех тысяч лет, еще в 1953 году, но получил вознаграждение от государства только теперь.

В Швеции мужчина через 66 лет получил вознаграждение за найденный древний меч скриншот

В Швеции мужчина, нашедший трехтысячелетний меч во время плавания, получил вознаграждение от государства только 66 лет спустя. Об этом сообщает The Local в понедельник, 20 января.

Ныне 80-летний мужчина получил вознаграждение в размере 25 тысяч крон (около $2630) спустя 66 лет после того, как сделал необычное открытие.

Мужчина нашел меч во время купания в реке Свартан в Траносе еще в 1953 году.

Только недавно музей в Йенчепинге выразил интерес к мечу, который датируется 1500-1100 годами до нашей эры. Только после этого пожилому мужчине начислили его вознаграждение.

Отметим, что летом 2018 года древний меч также был извлечен из озера восьмилетней девочкой. Меч был датирован 650-770 гг. н.э., а девочка получила 15 тысяч крон от государства за находку.

Напомним, что ранее женщина перепутала числа в лотерейном билете и сорвала джекпот. Женщина купила два билета, но случайно внесла не ту комбинацию чисел, которую планировала.

Также сообщалось, что сбежавший пес вернулся домой спустя шесть лет. Собака пришла домой в канун Рождества. Хозяйка считает инцидент "почти чудом".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet