В Польше разбили памятную доску на могиле воинам УПА
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В Польше на горе Монастырь возле села Верхрата в Подкарпатском воеводстве неизвестные уничтожили мемориальную доску с могилы воинов Украинской повстанческой армии (УПА). Об этом сообщает газета украинцев в Польше “Наше слово“.
Мемориальная доска на могиле была посвящена членам УПА — жителям окрестных сел, которые погибли в бою с НКВД в близлежащих лесах 2-3 марта 1945 года.
О факте уничтожения доски Объединению украинцев в Польше стало известно от человека, побывавшего на горе во время рождественских праздников.
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Таблица уже была разбита в 2015 году. Тогда неизвестные разбили гранитную плиту с перечнем 62-х погибших, а крест на памятнике покрасили в бело-красный цвет.
Теперь же таблица разбита на мелкие куски, которые выбросили в яму. Сорваны также вышитые рушники с деревьев, которые осенью в рамках чествования умерших повесили польские активисты и представители интеллигенции.
Место памяти на горе Монастырь был установлено законно в результате диалога Совета охраны памяти борьбы и мученичества с представителями Объединения украинцев в Польше и Всемирного объединения солдат Армии краевой, - пишет газета.
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На памятнике были размещены только имена, фамилии и даты рождения похороненных лиц без воинских званий и символики.
Объединение украинцев в Польше осудило этот акт вандализма в официальном заявлении.
Напомним, в ноябре возле этого монумента польские активисты провели памятную акцию, в ходе которой осудили случаи разрушения украинских памятников в Польше. Также они призвали польские власти не превращать польских украинцев в заложников внешней политики государства.
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