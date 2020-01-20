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В Польше разбили памятную доску на могиле воинам УПА

Комментариев: 1
Вандалы разбили таблицу со списком имен и выбросили рушники, которые ранее повязали польские активисты.
Так доска на могиле выглядела осенью
Так доска на могиле выглядела осенью
nasze-slowo.pl

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В Польше на горе Монастырь возле села Верхрата в Подкарпатском воеводстве неизвестные уничтожили мемориальную доску с могилы воинов Украинской повстанческой армии (УПА). Об этом сообщает газета украинцев в Польше “Наше слово“.

Мемориальная доска на могиле была посвящена членам УПА — жителям окрестных сел, которые погибли в бою с НКВД в близлежащих лесах 2-3 марта 1945 года.

О факте уничтожения доски Объединению украинцев в Польше стало известно от человека, побывавшего на горе во время рождественских праздников.

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Таблица уже была разбита в 2015 году. Тогда неизвестные разбили гранитную плиту с перечнем 62-х погибших, а крест на памятнике покрасили в бело-красный цвет.

Теперь же таблица разбита на мелкие куски, которые выбросили в яму. Сорваны также вышитые рушники с деревьев, которые осенью в рамках чествования умерших повесили польские активисты и представители интеллигенции.

Место памяти на горе Монастырь был установлено законно в результате диалога Совета охраны памяти борьбы и мученичества с представителями Объединения украинцев в ​​Польше и Всемирного объединения солдат Армии краевой, - пишет газета.

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На памятнике были размещены только имена, фамилии и даты рождения похороненных лиц без воинских званий и символики.

Объединение украинцев в Польше осудило этот акт вандализма в официальном заявлении.

Неизвестные разбили на мелкие осколки и выбросили доску в яму
Неизвестные разбили на мелкие осколки и выбросили доску в яму
nasze-slowo.pl

Так могила УПА выглядит сейчас
Так могила УПА выглядит сейчас
nasze-slowo.pl

Напомним, в ноябре возле этого монумента польские активисты провели памятную акцию, в ходе которой осудили случаи разрушения украинских памятников в Польше. Также они призвали польские власти не превращать польских украинцев в заложников внешней политики государства.

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Теги: Украина, Польша, УПА
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВыВсеВрети    20.01.2020, 19:21
Оценка:  0
ВыВсеВрети
я догадываюсь, под чью дудку с балалайкой танцуют некоторые поляки!!!...
barakuda*777    20.01.2020, 19:04
Оценка:  +3
barakuda*777
Зря ,они вам вспомнят у себя в гостях.
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