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Девушка упала с девятого этажа в сугроб, встала и ушла

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Россиянка выпала из окна многоэтажки. После падения в снег девушка встала и, как ни в чем не бывало, пошла обратно к подъезду.
Она попросила соседей вызвать скорую помощь
Она попросила соседей вызвать скорую помощь
lentachel.ru

Жительница российского города Излучинск Ханты-Мансийского автономного округа выпала из окна девятого этажа. После падения девушка поднялась на ноги и отошла, сообщают российские СМИ.

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На представленных кадрах видно, как женщина рухнула в снег. Через мгновение она встает и уходит. Позже она попросила соседей вызвать карету скорой помощи.

Сейчас пострадавшая госпитализирована. По словам медиков, угрозы жизни их пациентке нет.

Причины, по которым россиянка упала из окна многоэтажки, не сообщаются.

Напомним, что студент упал с девятого этажа общежития на авто, встал и ушел.

Ранее мы писали, что в Днепре голая пьяная женщина с котом выпала из окна.

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Теги: Россия, Больница, снег, падение, женщина, окно
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
zadneprohodchik    24.01.2020, 16:02
Оценка:  +1
zadneprohodchik
бухая или торчиха
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