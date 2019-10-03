В Днепре голая женщина выпала из окна с котом в руках

Странный случай расследует полиция.

Сегодня, 3 октября, на улице Гули Королевой в Днепре из окна многоэтажки выпала абсолютно голая женщина с котом в руках. Об этом сообщает Информатор с места событий.

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По версии пострадавшей, она пыталась спасти кота, который забрался на подоконник. Между тем, женщина потеряла равновесие и упала вниз со второго этажа.

К счастью, пострадавшую на асфальте обнаружил случайный прохожий. Он вызвал скорую и полицию.

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По словам очевидцев странного случая, женщина была пьяна. У пострадавшей диагностировали перелом ноги. Ее госпитализировали в шестую городскую больницу. С котом, который выпал вместе с хозяйкой, все в порядке, но с места инцидента он убежал.

Напомним, в Польше самоубийца выбросился из окна и упал прямо на украинца. Гражданин Украины находится в тяжелом состоянии в больнице, самоубийца - погиб на месте.

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