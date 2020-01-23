Ученые оценили риск распространения коронавируса
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Исследователи из Центра медицинской информатики, вычислительной техники и статистики Ланкастерского университета, Совета медицинских исследований Университета Глазго и Института биологии и новых патогенов Университета штата Флорида опубликовали свои оценки эпидемиологических параметров нового коронавируса 2019-nCoV.
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Представленная авторами модель предсказывает, что к 21 января только в Ухане должно быть инфицировано 11 341 человек. А это значит, что уровень выявления заболевания сейчас составляет лишь 5,1% от числа заболевших. Если противоэпидемические меры останутся такими же, как сейчас, в течение 14 дней - до 4 февраля - число инфицированных в Ухане может превысить 190 тысяч человек, крупные вспышки инфекции произойдут в Шанхае, Пекине, Гуанчжоу, Чунцине и Чэнду. В зоне риска находятся такие страны, как Таиланд, Япония, Тайвань, Гонконг и Южная Корея.
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При этом ученые отмечают, что выводы являются предварительными и, скорее всего, завышенными.