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Ученые оценили риск распространения коронавируса

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Уровень выявления заболевания составляет лишь 5,1% от числа заболевших, считают ученые.
Ученые оценили риск распространения коронавируса
Ученые оценили риск распространения коронавируса
EPA/UPG
Ученые из США и Великобритании оценили опасность распространения коронавируса из Китая 2019-nCoV. Их прогноз опубликован на сайте medRxiv.org.

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Исследователи из Центра медицинской информатики, вычислительной техники и статистики Ланкастерского университета, Совета медицинских исследований Университета Глазго и Института биологии и новых патогенов Университета штата Флорида опубликовали свои оценки эпидемиологических параметров нового коронавируса 2019-nCoV.

По оценкам ученых, базовая репродуктивная частота инфекции - среднее число вторичных инфицирований - составляет от 3,6 до 4,0. Всемирная организация здравоохранения этот показатель оценила на уровне 1,4-2,5.
 
Для сравнения, для гриппа базовая репродуктивная частота составляет от двух до трех, для атипичной пневмонии 2000-х годов - около трех. 

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Представленная авторами модель предсказывает, что к 21 января только в Ухане должно быть инфицировано 11 341 человек. А это значит, что уровень выявления заболевания сейчас составляет лишь 5,1% от числа заболевших. Если противоэпидемические меры останутся такими же, как сейчас, в течение 14 дней - до 4 февраля - число инфицированных в Ухане может превысить 190 тысяч человек, крупные вспышки инфекции произойдут в Шанхае, Пекине, Гуанчжоу, Чунцине и Чэнду. В зоне риска находятся такие страны, как Таиланд, Япония, Тайвань, Гонконг и Южная Корея.

Ученые считают, что до 75% случаев передачи инфекции могут быть предотвращены с помощью мер контроля. Однако они скептически относятся к идее изолировать Ухань. По их оценке, введение карантина в Ухане, уменьшит число заболевших в других регионах Китая всего на 24,9%.

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При этом ученые отмечают, что выводы являются предварительными и, скорее всего, завышенными.

Позднее Джонатан Рид, первый автор статьи написал, что реальные значения базовой репродуктивной частоты нового короновируса, вероятно, лежат в пределах 2,4–2,6, что совпадает с верхней границей по оценке ВОЗ.
По официальным данным, число погибших в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, достигло 80 человек. Вирус выявлен у 2794 человек.

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Теги: вирусы, ученые, Китай, заболевание, инфекция, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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