В РФ женщина родила дома малыша и постирала его в стиральной машине

Младенец скончался от полученных травм.

В городе Талица Свердловской области (Российская Федерация) многодетная мать родила дома младенца, а затем постирала его в стиральной машине.

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Об этом сообщает телеканал Рен ТВ.

По данным журналистов, ребенок стирки не выдержал и скончался от полученных травм.

Инцидент случился в благополучной многодетной семье. Горе мать родила ночью, когда муж и трое детей спали. После родов она положила ребенка в стиральную машинку и запустила ее. Ребенок погиб, а горе-мать утром сообщила, что он родился мертвым.

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Полицию на место инцидента вызвал супруг горе-матери. Он увидел утром жену в крови и все понял.

Издание Лента.ру, ссылаясь на собственные источники сообщает, что Следственный комитет возбудил дело против 31-летней женщины. Однако обвинение против нее пока не выдвинули. Горе-мать находится под наблюдением врачей, ей предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Женщина твердит, что девочка родилась мертвой.

Тело младенца отправили на экспертизу. Пока ее результаты неизвестны.

Напомним, на Прикарпатье мать убила двоих детей и пыталась покончить с собой. Попытка суицида не спасла женщину от тюрьмы.

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