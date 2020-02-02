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У Трампа просили Зеленского оставить Кличко в должности - СМИ

Комментариев: 3
По информации The New York Times, Джулиани проводил соответствующие переговоры с Ермаком.
Кличко встречался с Джулиани в июле 2019 года
Кличко встречался с Джулиани в июле 2019 года
Виталий Кличко / Facebook

Адвокат президента США Рудольф Джулиани якобы проводил переговоры с помощником президента Украины Андреем Ермаком касательно мера Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники. 

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По информации издания, Джулиани якобы просил сохранить Кличко должность. В частности, в комментарии TNYT, Джулиани признал факт переговоров.

“Прямая речь Джулиани: “Я сказал: “Я не знаю, я вне этого, но, похоже, он – один из хороших парней... И я говорю как личный друг, а не как представитель власти или что-то такое““ - говорится в сообщении. 

Андрей Ермак также признал факт обсуждений. 

Джулиани спросил мое мнение относительно Виталия Кличко как городского головы. Он сразу подчеркнул, что я не должен воспринимать его вопрос как попытку повлиять на меня  - рассказал изданию Ермак

Ранее Джулиани назвал Кличко лучшим мэром Киева.

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Теги: Джулиани, Андрей Ермак, Виталий Кличко
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Комментариев (3)
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Сливной-Бачок    02.02.2020, 16:43
Оценка:  +9
Сливной-Бачок
Надо выбрать Кличко Президентом в следующий раз, чтобы он навел порядок с этой Воровской Влстью Жи.дов Коломойского.
Сливной-Бачок    02.02.2020, 16:40
Оценка:  +10
Сливной-Бачок
Кличко мешает Соросв и Коломойскому разворовать Киев.
wahmurkadurnaya    02.02.2020, 16:37
Оценка:  +13
wahmurkadurnaya
Хіба Нєлоха самого звільнити не потрібно? До того ж, терміново та разом зі всім цим бидлом з єрмаків, араханій та богданів?
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