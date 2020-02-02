У Трампа просили Зеленского оставить Кличко в должности - СМИ

По информации The New York Times, Джулиани проводил соответствующие переговоры с Ермаком.

Кличко встречался с Джулиани в июле 2019 года Виталий Кличко / Facebook

Адвокат президента США Рудольф Джулиани якобы проводил переговоры с помощником президента Украины Андреем Ермаком касательно мера Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

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По информации издания, Джулиани якобы просил сохранить Кличко должность. В частности, в комментарии TNYT, Джулиани признал факт переговоров.

“Прямая речь Джулиани: “Я сказал: “Я не знаю, я вне этого, но, похоже, он – один из хороших парней... И я говорю как личный друг, а не как представитель власти или что-то такое““ - говорится в сообщении.

Андрей Ермак также признал факт обсуждений.

Джулиани спросил мое мнение относительно Виталия Кличко как городского головы. Он сразу подчеркнул, что я не должен воспринимать его вопрос как попытку повлиять на меня - рассказал изданию Ермак

Ранее Джулиани назвал Кличко лучшим мэром Киева.

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