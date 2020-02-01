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В Японии круизный лайнер поместили на карантин из-за коронавируса

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Врачи всю ночь проверяли пассажиров на наличие вируса 2019-nCoV.
Круизный лайнер Diamond Princess
Круизный лайнер Diamond Princess
Скриншот

Япония изолировала 2500 пассажиров и 1000 членов экипаж на круизном лайнере Diamond Princess за подозрения на коронавирус. Об этом сообщает Kyodo

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Как сообщается, по крайней мере, семь человек на судне заявили, что они чувствуют себя плохо.  Результаты тестов будут готовы во вторник 4 февраля.

В тот же день официальные лица заявили, что министерство здравоохранения будет брать пробы у возможных пациентов с коронавирусом, чтобы определить, инфицированы ли они смертельным вирусом, вызывающим пневмонию.

Ранее стало известно, что врачи обнаружили коронавирус у 80-летнего мужчину, который несколько дней назад сошел с борта корабля в Гонконге.

Напомним, ранее в Гонконге зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. 

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Теги: Япония, Круизный лайнер, Коронавирус, Корабль
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