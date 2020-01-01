В США со скандалом начались выборы президента

На партсобрании демократов в Айове уже несколько часов не могут подсчитать голоса из-за сбоя компьютеров. Тем временем на кокусе у республиканцев уверенную победу получил Трамп.

Кокус у демократов в Айове проходит со скандалом politico.com

В американском штате Айова в понедельник, 3 февраля, прошли первичные партийные голосования - кокусы - в Демократической и Республиканской партиях. Однако, обнародование результатов кокусов демократов задерживается уже на несколько часов, сообщает CNN.

В руководстве Демократической партии заявили о неполадках в работе компьютерного приложения. Вместе с тем отмечается, что проблемы не связаны с хакерской атакой или каким-то внешним вмешательством.

По сведениям канала, руководство Демократической партии проводит совещание, чтобы решить, как справиться с возникшей проблемой. На встречу не пригласили представителей политиков, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов.

Представители партии ранее признали, что "имели место задержки" публикации данных из-за "проверок качества". Они не привели подробностей.

Тем временем на состоявшихся в Айове партсобраниях республиканцев победу одержал действующий президент США Дональд Трамп. Соответствующее сообщение отделение Республиканской партии в этом штате разместило на своей странице в Twitter.

"Республиканская партия в штате Айова объявляет, что президент США Дональд Трамп, [получив] подавляющее большинство голосов, победил", - говорится в тексте.

Свои собрания в понедельник проводят как республиканцы, так и демократы. На этих встречах, называемых кокусами, отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты на выборах, запланированных в США на 3 ноября.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал своего конкурента на предстоящих выборах Блумберга коротышкой.

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