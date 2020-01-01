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Число погибших при жесткой посадке самолета в Стамбуле возросло

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Количество жертв возросло до трех человек, пострадали почти все, кто находился на борту – 179 человек.
В аэропорту Стамбула самолет развалился на части
В аэропорту Стамбула самолет развалился на части
hurriyet.com.tr


Министерство здравоохранения Турции обновило данные по погибшим в результате жесткой посадки самолета в аэропорту Стамбула

"К сожалению, трое наших граждан погибли. Еще 179 человек пострадали, трое из них находятся в реанимации", - сказал министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Ранее сообщалось об одном погибшем.

Всего на борту было 183 человека, включая шесть членов экипажа.

Напомним, 5 февраля самолет Boeing 737-86J авиакомпании Pegasus, совершавший рейс Измир–Стамбул, во время посадки в аэропорту выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в кювет и развалился на три части. Крушение произошло из-за плохих погодных условий.

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Теги: самолет, Турция, жертвы, Стамбул
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Источник: korrespondent.net

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