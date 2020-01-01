Число погибших при жесткой посадке самолета в Стамбуле возросло
Количество жертв возросло до трех человек, пострадали почти все, кто находился на борту – 179 человек.
Министерство здравоохранения Турции обновило данные по погибшим в результате жесткой посадки самолета в аэропорту Стамбула
"К сожалению, трое наших граждан погибли. Еще 179 человек пострадали, трое из них находятся в реанимации", - сказал министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
Ранее сообщалось об одном погибшем.
Всего на борту было 183 человека, включая шесть членов экипажа.
Напомним, 5 февраля самолет Boeing 737-86J авиакомпании Pegasus, совершавший рейс Измир–Стамбул, во время посадки в аэропорту выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в кювет и развалился на три части. Крушение произошло из-за плохих погодных условий.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент