Коронавирус в Италии: в магазинах опустели полки

В Милане и других крупных городах в магазинах не осталось продуктов. В стране могут отменить чемпионат по футболу и другие массовые мероприятия.

В Италии началась масштабная паника из-за информации о заразившихся и умерших от коронавируса. В супермаркетах на полках практически не осталось продуктов. Снимками и видео местные жители делятся в сети.

Множество фото подтверждают, что в Милане, его пригородах и других крупных городах Италии паника стала причиной полного опустения полок в магазинах.

На прилавках остались единицы товара, или не осталось вовсе. Люди покупают не только продукты с длительным сроком хранения, а буквально все подряд.

Кроме того, из-за коронавируса известнейший итальянский модный дом Giorgio Armani приостановил работу фабрик, а его показ на Неделе моды прошел без зрителей.

Также сообщается, что вирус может стать причиной приостановления матчей чемпионата Италии по футболу.

По последним данным в Италии от коронавируса умерли четыре человека, а количество заразившихся достигло 203 человек. Власти призвали десятки тысяч жителей не выходить из дома.

Также Корреспондент сообщал о том, что коронавирус зафиксировали еще в трех странах.

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