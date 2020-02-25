Повстанцы в Сирии отбили город в Идлибе

Повстанцы отбили у правительственных войск первый район с начала наступления в Иблибе.

Поддерживаемые Турцие сирийские повстанцы отбили у армии президента Башара Асада город Найраб на северо-западе Идлиба. Об этом сообщили турецкие власти и представители повстанцев, пишетт Аljazeera.

Отмечается, что это первый район, который удалось отбить у сирийских правительственных сил после начала их наступления в провинции.

"Мы вернули контроль над стратегическим городом Найраб, после изгнания террористических российских ополченцев", - заявил пресс-секретарь поддерживаемой Турцией Национальной армии Юсеф Хамуд.

Ситуация в провинции Идлиб ухудшилась в начале февраля, после того как в результате артобстрела турецкого поста в районе города Тафтаназ погибли пять турецких военных. После этого Турция нанесла ответный удар по 115 целям в расположении сирийской армии.

Утром 11 февраля сирийская оппозиция при поддержке Турции начала наступление на войска в Идлибе. Отряды сирийской армии при поддержке России отразили эту атаку.

20 февраля поддерживаемая Турцией сирийская оппозиция начала наступление против правительственных сил. Наземные силы Турции при поддержке артиллерии прорвали оборону сирийской армии. Затем группировка российских бомбардировщиков Су-24 нанесла удары по северу Сирии.

Накануне сообщалось, что российская авиация нанесла удары по 18 населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации

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