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Мир не готов противостоять коронавирусу - ВОЗ

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Китай после вспышки атипичной пневмонии оказался готов к эффективному сдерживанию коронавируса, однако многие страны не смогут принять таких мер.
Брюс Эйлворд считает, что многие страны не готовы сдерживать коронавирус
Брюс Эйлворд считает, что многие страны не готовы сдерживать коронавирус
Getty Images

Глава международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китае Брюс Эйлворд заявил, что Китай делает достаточно для борьбы с распространением нового коронавируса, однако другие страны не готовы сдержать возможную вспышку, передает Business Insider.

Эйлворд призвал странам готовиться предотвратить возможную пандемию. При этом он признал, что у некоторых стран нет такой системы эпиднадзора за болезнями, как в Китае, пострадавшем от вспышки атипичной пневмонии в 2002 - 2003 годах.

"Сотни людей в Китае не заразились COVID-19 из-за этого агрессивного ответа", - отметил он.

Напомним, по состоянию на утро, 26 февраля, количество погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, в Китае выросло до 2715 человек.

Также сообщалось, что за пределами Китая коронавирусом заражены уже почти 2500 человек.

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Теги: Китай, ВОЗ, пандемия, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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