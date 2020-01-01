Мир не готов противостоять коронавирусу - ВОЗ

Китай после вспышки атипичной пневмонии оказался готов к эффективному сдерживанию коронавируса, однако многие страны не смогут принять таких мер.

Брюс Эйлворд считает, что многие страны не готовы сдерживать коронавирус Getty Images

Глава международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения в Китае Брюс Эйлворд заявил, что Китай делает достаточно для борьбы с распространением нового коронавируса, однако другие страны не готовы сдержать возможную вспышку, передает Business Insider.

Эйлворд призвал странам готовиться предотвратить возможную пандемию. При этом он признал, что у некоторых стран нет такой системы эпиднадзора за болезнями, как в Китае, пострадавшем от вспышки атипичной пневмонии в 2002 - 2003 годах.

"Сотни людей в Китае не заразились COVID-19 из-за этого агрессивного ответа", - отметил он.

Напомним, по состоянию на утро, 26 февраля, количество погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса COVID-19, в Китае выросло до 2715 человек.

Также сообщалось, что за пределами Китая коронавирусом заражены уже почти 2500 человек.

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