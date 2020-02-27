“Вы настоящий?”: Путин рассказал о своих двойниках

По словам Путина, у него нет двойников.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не пользовался услугами двойников. Между тем, предложения такого рода от службы безопасности были.

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Об этом он рассказал в пятой серии проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

Журналист: - Вы настоящий?

Путин: - Да.

Журналист: - А двойник есть?

Путин: - Нет.

Журналист: - И не было?

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Путин: - Нет.

Журналист: - А тема вообще возникала когда-нибудь такая?

Путин: - Возникала. Ну, я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом.

Журналист: - Чтобы просто дублёр ехал там, где стремно.

Путин: - Ну, ехал, появлялся там.

Журналист: - То есть нет?

Путин: - Нет.

Напомним, Путин заявил, что хочет дружить с Украиной. Президент РФ возлагает большие надежды на Зеленского.

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