“Вы настоящий?”: Путин рассказал о своих двойниках
Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не пользовался услугами двойников. Между тем, предложения такого рода от службы безопасности были.
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Об этом он рассказал в пятой серии проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".
Журналист: - Вы настоящий?
Путин: - Да.
Журналист: - А двойник есть?
Путин: - Нет.
Журналист: - И не было?
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Путин: - Нет.
Журналист: - А тема вообще возникала когда-нибудь такая?
Путин: - Возникала. Ну, я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом.
Журналист: - Чтобы просто дублёр ехал там, где стремно.
Путин: - Ну, ехал, появлялся там.
Журналист: - То есть нет?
Путин: - Нет.
Напомним, Путин заявил, что хочет дружить с Украиной. Президент РФ возлагает большие надежды на Зеленского.
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