Беларусь готова к интеграции с РФ, но без понуждения – Лукашенко

Глава Беларуси хочет "реальной интеграции", но без понуждения и с сохранением суверенитета.

Лукашенко заявил о "понуждении к интеграции" кадр из видео

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Беларусь готова к реальной интеграции с Российской Федерацией, но без понуждения. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, пишет БЕЛТА.

Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции (новый термин появился в союзе - “понуждение к интеграции“). И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем идет речь, - заявил белорусский лидер.

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Лукашенко отметил, что Беларусь была инициатором интеграции во времена президентства в России Бориса Ельцина. При этом интеграция, по словам бессменного лидера Беларуси, была реальной, но с сохранением суверенитета:

Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции, - подчеркнул Лукашенко.

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Он также добавил, что Беларусь остается сторонником реальной интеграции “на классических принципах, которые знает весь мир“.

Напомним, ранее президент Беларуси пожаловался на замаскированный шантаж со стороны России. По его словам, РФ намекает на присоединение Беларуси в обмен на дешевые энергоносители.

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