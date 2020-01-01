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Южная Корея сообщила о запуске снарядов в КНДР

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Впервые с начала года южнокорейские военные зафиксировали пуск неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Запуск ракеты в КНДР (архивное фото)
Запуск ракеты в КНДР (архивное фото)

Северная Корея 2 марта осуществила запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейский Комитет начальников штабов.

По данным южнокорейских военных, пуск был произведен из района города Вонсан.

Отмечается, что это первый подобный запуск с начала 2020 года.

В декабре прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение.

Также он подчеркнул необходимось принять ответные военные меры для обеспечения суверенитета и безопасности страны.

В КНДР обнаружили подлодку, с которой могут быть запущены ракеты

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Теги: Северная Корея, Южная Корея, КНДР, снаряд, запуск ракеты
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Источник: korrespondent.net

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