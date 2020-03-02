В столице Молдовы проходит массовый митинг. Протестующие требуют отставки действующего правительства.

Протесты ветеранов Приднестровья в Молдове: Что происходит

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Протесты ветеранов Приднестровья в Молдове: Что происходит

В Кишиневе несколько сотен ветеранов Приднестровья устроили протесты против действующего правительства. Митингующие попробовали ворваться в здание правительства, однако их остановили правоохранители. Об этом сообщает Спутник.Молдова.

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Ветераны потребовали отставки правительства и президента Игоря Додона. Они попытались взять штурмом здание правительства, разбили двери. Между протестующими и правоохранителями произошла потасовка.

Тем временем движение в центре столице заблокировано. Общественный транспорт не работает, город сковали пробки.

Люди скандируют - “Мы – народ, Додон – предатель“, “Кику на свалку, вместе с Чокоем“, “Долой правительство“

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По словам советника премьера Виталия Драганча, сейчас отсутствует обратная связь правительства с протестующими. При этом власти предпринимают все меры для решения проблем ветеранов, однако “нельзя решить все проблемы за последние 28 лет“.

Справка: Конфликт на Приднестровье начался 2 марта 1992 года в городе Дубоссары. Позже в ходе столкновений в Бендерах погибли около 1000 человек.