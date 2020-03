Турция сбила сирийский военный самолет

Турецкие военные сбили самолет сирийских вооруженных сил. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает Минобороны Турции в Twitter. “В рамках операции Весенний щит был сбит самолет типа L-39, принадлежащий силам сирийского режима“, - говорится в сообщении.

Тем временем телеканал Orient в своем Twitter сообщает, что сирийский самолет был сбит турецким истребителем F-16 в сирийской провинции Идлиб.

По данным сирийского государственного агентства SANA, самолет правительственных сил был сбит турецким истребителем, когда принимал участие в антитеррористической операции в Идлибе. Других подробностей инцидента не приводится.

В свою очередь Сирия сбила подписанный Эрдоганом беспилотник. Соответствующая фотография появилась в Twitter-аккаунте Steele M. На опубликованных кадрах видны обломки турецкого дрона, на которых можно различить опознавательный знак Военно-воздушных сил Турции и подпись Эрдогана. Рядом расположена фотография: президент Турции подписывает беспилотный летательный аппарат.

Несколькими днями ранее Турция начала новую операцию в Сирии, которая называется Весенний щит. Турецкие власти утверждали, что единственная цель операции - самооборона от солдат режима Асада после жестокой атаки режима Асада 27 февраля.

Turkish President hand signs a Turkish military drone before it deployment and the Syrian Arab Army air defence forces promptly shoots it down! #Syria #Syrianarmy🇸🇾please feel free to follow for daily Syrian Arab Army updates 🇸🇾 pic.twitter.com/py4dYaPYJy