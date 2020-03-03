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Турция сбила сирийский военный самолет

Комментариев: 5
Турецкий истребитель F-16 в Идлибе сбил самолет правительственных сил Сирии. А сирийцы сбили подписанный Эрдоганом беспилотник.
Турция сбила сирийский L-39
Турция сбила сирийский L-39
EPA/UPG

Турецкие военные сбили самолет сирийских вооруженных сил. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает Минобороны Турции в Twitter. “В рамках операции Весенний щит был сбит самолет типа L-39, принадлежащий силам сирийского режима“, - говорится в сообщении.

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Тем временем телеканал Orient в своем Twitter сообщает, что сирийский самолет был сбит турецким истребителем F-16 в сирийской провинции Идлиб.

По данным сирийского государственного агентства SANA, самолет правительственных сил был сбит турецким истребителем, когда принимал участие в антитеррористической операции в Идлибе. Других подробностей инцидента не приводится.

В свою очередь Сирия сбила подписанный Эрдоганом беспилотник. Соответствующая фотография появилась в Twitter-аккаунте Steele M. На опубликованных кадрах видны обломки турецкого дрона, на которых можно различить опознавательный знак Военно-воздушных сил Турции и подпись Эрдогана. Рядом расположена фотография: президент Турции подписывает беспилотный летательный аппарат.

Несколькими днями ранее Турция начала новую операцию в Сирии, которая называется Весенний щит. Турецкие власти утверждали, что единственная цель операции - самооборона от солдат режима Асада после жестокой атаки режима Асада 27 февраля.

Напомним, в ночь на 28 февраля сирийские ВВС совместно с российской авиацией атаковали конвой турецкой армии в Сирии. Погибли более 30 турецких военных. В Минобороны РФ заявили, что сирийские войска обстреляли турецкий конвой, поскольку он находился среди наступавших боевиков. В ведомстве также подчеркнули, что силы РФ не участвовали в атаке.

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Теги: самолет, Турция, Сирия, истребитель, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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WTF2wtf    03.03.2020, 13:38
Оценка:  +8
WTF2wtf
Это третий самолет уже там, сбитый турками за последнее время?
WTF2wtf    03.03.2020, 13:39
Оценка:  +8
WTF2wtf
ПВО они больше побили ... вчера и об уничтожении С-300 заявляли, трех "Буков", двух "Панцирей"
Lukovsmm    03.03.2020, 13:24
Оценка:  +9
Lukovsmm
га га га
Shaab    03.03.2020, 13:22
Оценка:  +10
Shaab
один літак за один безпілотник - нормальний обмін. Літаки швидше закінчаться, тим більше, що це вже далеко не перший.
WTF2wtf    03.03.2020, 12:54
Оценка:  +14
WTF2wtf
Все еще летают?
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