Дрон снял авиаудар по колонне войск Асада

Турция активно задействует ударные беспилотники в Идлибе, нанося удары по правительственным войскам.

В сети появилось видео авиаудара турецкого дрона по колонне военной техники правительственніх войск Сирии примерно в 40 км на юг от города Идлиб. Ролик опубликовал турецкий ресурс ClashReport.

По данным источников, конвой из танков и бронемашин режима Башара Асада "был полностью уничтожен" под селом Шейх-Мустафа в районе Мааррет-эн-Нууман, хотя на видео такого эффекта не видно. Возможно, по колонне были нанесены и другие удары, которые не попали в ролик.

По данным проживающего в Лондоне правозащитника Осамы Али Сулейман, который в своих сообщениях ссылается на информаторов в Сирии, "19 сирийских солдат были убиты в результате ударов турецких беспилотников по Идлибу".

Напомним, накануне Турция начала новую операцию в Сирии. Единственная цель операции - самооборона от солдат режима Асада, утверждают турецкие власти.

Также сообщалось, что Турция задействовала дроны, в результате чего точечным выстрелом были уничтожены три командира правительственных войск Сирии.

Кроме того, турецкая артиллерия и беспилотники обстреляли военный аэродром в Алеппо, выведя его из строя.

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