Чем коронавирус отличается от гриппа - ответ ВОЗ

Всемирная организация ВОЗ назвала основные отличия коронавируса (COVID-19) от обычного гриппа.

Коронавирус (COVID-19) и обычный грипп имеют схожую симптоматику. Они вызывают болезни органов дыхания разных форм - от легкой до тяжелой, включая смерть. Также COVID-19 и грипп одинаково распространяются - через предметы или воздушно-капельным путем. При этом болезни имеют важные отличия. Об этом сообщает ВОЗ.

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COVID-19 и грипп различаются скоростью распространения. В частности, в случае обычного гриппа инкубационный период составляет 3 дня, у коронавируса - 5 дней.

У COVID-19 ниже заразность (контагиозность), чем у гриппа. В среднем 2-2,5 человека заражаются коронавирусом.

Грипп часто распространяется через детей. Установлено, что COVID-19 несовершеннолетние болеют реже, чем взрослые. Также дети реже заражают окружающих.

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Риск осложнения заболевания при коронавирусе выше, чем при гриппе. В 15% случаях болезнь проходит тяжело, в 5% - очень тяжело. Показатель летального исхода - 3-4%.

Тем временем в Европе осталась только одна страна, в которой не зафиксирован коронавирус. По данным ВОЗ, это Кипр.

Скрин

Ранее сообщалось о том, что наиболее сложная ситуация с коронавирусом обстоит в Китае, Иране, Италии и Южной Корее.

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