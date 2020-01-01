Во Франции закрыты магазины, рестораны, развлекательные центры

Французов призвали быть дома и соблюдать карантин, так как коронавирусная инфекция быстро распространяется по стране.

Вслед за Испанией и Италией Франция закрывает большинство магазинов, ресторанов и развлекательных заведений. Также жители Франции должны как можно дольше оставаться дома, поскольку распространение коронавируса в стране ускоряется. Об ограничительных мерах заявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает Reuters.

Продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции продолжат работать.

По словам Филиппа, у правительства не было выбора, потому что на улицах “слишком много людей, которые пренебрегают мерами предосторожности, в том числе, не соблюдая безопасное расстояние друг от друга”.

Власти Франции также закрывают школы с понедельника и советуют людям старше 70 лет не выходить на улицу.

Премьер сказал, что общественный транспорт продолжит работать, но правительство ожидает, что работодатели начнут предлагать работникам возможность работать из дома.

По состоянию на субботу, 14 марта, во Франции 91 человек умер в результате заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Польше, Чехии и Словакии вводят особое положение. Также сообщалось, что Польша, Чехия и Молдова отменили все массовые мероприятия.

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