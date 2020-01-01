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Лукашенко дал советы по борьбе с коронавирусом

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Президент Беларуси предложил бороться с коронавирусом при помощи водки и сауны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал несколько советов, как уберечься от коронавируса. Об этом сообщает телеканал СТВ.

"Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте. Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 граммов в пересчете на чистый спирт - "травить" этот вирус. Но не на работе", - сказал Лукашенко.

Он также посоветовал ходить в баню. "Китайцы нам подсказали, что этот вирус при +60°С не выдерживает", - пояснил президент.

Он также призвал сограждан не поддаваться панике и сосредоточиться на работе. "Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!" - заключил глава государства.

Ранее Владимир Зеленский посоветовал украинцам сидеть дома и бороться с демографическим кризисом.

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Теги: лечение, водка, баня, Александр Лукашенко, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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