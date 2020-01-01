Начались первые тесты вакцины от COVID-19 - ВОЗ

В организации назвали это "невообразимым достижением", поскольку генетическая последовательность вируса была выпущена всего 60 дней назад.

Вакцину против COVID-19 начали тестировать. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве в среду, 18 марта.

"Первые тесты вакцины начались, всего 60 дней после того, как была выпущена генетическая последовательность вируса. Это невообразимое достижение. Мы рекомендуем исследователям по всему миру систематически проводить оценку экспериментальных лекарств", - сообщил он.

Напомним, что ранее Украина снова получила от ВОЗ тесты на COVID-19. Всемирная организация здравоохранения передала второй набор тестов, которого хватит на диагностику больше 1600 человек.

Также сообщалось, что в ВОЗ объяснили отличие COVID-19 от его предшественников SARS и MERS. Новый коронавирус распространяется быстрее, его симптомы легче, поэтому многие люди не подозревают, что больны.

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