Эрдоган прогнозирует наступление новой эпохи из-за пандемии

Турецкий президент считает, что коронавирус принесет радикальные изменения в экономическом, политическом и социальном порядках.

Ситуация с распространением коронавируса спровоцирует наступление в мире новой эры, которая может внести глобальные и радикальные изменения. Такое предположение в четверг, 19 марта, высказал президент Турции Реджеп Эрдоган, передает телеканал NTV.

"Мы вступаем в новую эру, которая, вероятно, претерпит радикальные изменения в экономическом, политическом и социальном порядках. Турция с самого начала внимательно отслеживала ситуацию вокруг коронавируса, приняв неотложные меры против распространения заболевания. Государство мобилизовало все возможности для скорейшего устранения угрозы распространения коронавируса", - заявил Эрдоган.

По мнению Эрдогана, "страны Запада годами не заботились о своих гражданах, передав базовые государственные службы в ведение частного сектора".

"На самом деле это было сделано для того, чтобы уклониться от ответственности за своих граждан. Некоторые страны Европы, которые до вчерашнего дня выступали в качестве сторонников либерализма, сегодня начали национализировать больницы и другие структуры по оказанию базовых общественных услуг", - добавил президенту Турции.

Напомним, коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. По данным министерства здравоохранения, число зарегистрированных случаев заражения в стране составляет 191 человек. По меньшей мере два человека в Турции умерли от заболевания, вызванного коронавирусом.

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Напомним, что ранее в МВФ назвали три стимула для борьбы с кризисом из-за коронавируса. Фонд подчеркнул необходимость скоординированных и синхронизированных глобальных финансовых стимулов: фискальных, денежно-кредитных и регуляторных.

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