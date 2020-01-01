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Тела умерших от COVID-19 в Италии вывозит армия

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Колонну военных грузовиков сняли на видео местные жители в Бергамо. В грузовики убрали гробы из городского кладбища.
 
Власти Италии привлекли армию к вывозу из Бергамо тел, умерших от коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
 
Так, к вывозу тел умерших привлекли 15 спецавтомобилей и 50 военных. Вчера в Италии зафиксировали наибольшее количество случаев смертей от коронавируса за день - 475.
 
Военную колонну, двигавшуюся в темное время суток, сняли местные жители из окна дома.
 
 

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Теги: Италия, смерть, армия, грузовик, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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