Тела умерших от COVID-19 в Италии вывозит армия
Колонну военных грузовиков сняли на видео местные жители в Бергамо. В грузовики убрали гробы из городского кладбища.
Власти Италии привлекли армию к вывозу из Бергамо тел, умерших от коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
Так, к вывозу тел умерших привлекли 15 спецавтомобилей и 50 военных. Вчера в Италии зафиксировали наибольшее количество случаев смертей от коронавируса за день - 475.
Военную колонну, двигавшуюся в темное время суток, сняли местные жители из окна дома.
Ранее стало известно, сколько украинцев хотят вернуться из Италии и Мальты.
Напомним также, что Кернес назвал умерших в Италии "трупиками".
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