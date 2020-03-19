Лукашенко рассказал анекдот о коронавирусе и Жириновском

Белорусский лидер рассказал анекдот о Жириновском, который раскритиковал его совет предохраняться от коронавируса с помощью водки.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания относительно распространения коронавируса в стране рассказал анекдот о российском политике Владимире Жириновском и водке, как средстве профилактики заражения. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает Sputnik Беларусь.

Ранее Лукашенко дал чиновникам несколько советов о том, как уберечься от заражения коронавирусом. В частности, по его словам, следует чаще мыть руки и вовремя принимать пищу. Белорусский лидер также заявил, что "травить" вирус можно водкой. Кроме того, Лукашенко посоветовал ходить в сауну два-три раза в неделю. Жириновский со своей стороны раскритиковал эти советы Лукашенко.

"Раскритиковал он (Жириновский – ред.), что водку нельзя, какая сауна, Лукашенко неправ. Приходит домой и жене говорит: "Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса". Жена ему отвечает: "Володя, ты же только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает". "Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит". Жена ему опять говорит: "Володя, по-русски же после бани сто грамм пьют". Жириновский: "Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай!" На анекдот похоже, тем паче, что близко к нашей теме. Извиняюсь перед Владимиром Вольфовичем, но не мог себе не позволить рассказать эту быль", - добавил белорусский лидер.

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