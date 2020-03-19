РФ решила эвакуировать своих граждан из Украины: готовят списки

РФ официально готовится к эвакуации своих граждан из Украины.

Власти Росссийской Федерации планируют эвакуировать своих граждан из Украины из-за распространения коронавируса. Посольства и консульства РФ в Украине начали прием обращений.

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Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу диппредставительства.

Отмечается, что планируется эвакуировать тех россиян, у кого нет возможности самостоятельно вернуться на родину в связи с закрытием Украиной международного регулярного пассажирского сообщения.

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По предварительной информации, граждане РФ могут оставить свои данные в консульском отделе посольства или заполнив соответствующую форму на сайте диппредставительства. Обращения граждан РФ принимаются как посольством в Киеве, так и генеральными консульствами России в Харькове, Львове и Одессе.

Между тем, пока точно неизвестно, когда и на каких условиях будет проводиться эвакуация.

Напомним, в России умер первый человек от коронавируса. Первой жертвой коронавирусной инфекции стала пожилая женщина в Москве. У нее были хронические заболевания.

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