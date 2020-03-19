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РФ решила эвакуировать своих граждан из Украины: готовят списки

Комментариев: 7
РФ официально готовится к эвакуации своих граждан из Украины.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Страна

Власти Росссийской Федерации планируют эвакуировать своих граждан из Украины из-за распространения коронавируса. Посольства и консульства РФ в Украине начали прием обращений.

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Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу диппредставительства.

Отмечается, что планируется эвакуировать тех россиян, у кого нет возможности самостоятельно вернуться на родину в связи с закрытием Украиной международного регулярного пассажирского сообщения.

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По предварительной информации, граждане РФ могут оставить свои данные в консульском отделе посольства или заполнив соответствующую форму на сайте диппредставительства. Обращения граждан РФ принимаются как посольством в Киеве, так и генеральными консульствами России в Харькове, Львове и Одессе.

Между тем, пока точно неизвестно, когда и на каких условиях будет проводиться эвакуация.

Напомним, в России умер первый человек от коронавируса. Первой жертвой коронавирусной инфекции стала пожилая женщина в Москве. У нее были хронические заболевания.

 

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Теги: эвакуация, Украина, РФ, самолеты
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Комментариев (7)
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ЗаелоПластинку    19.03.2020, 16:46
Оценка:  +9
ЗаелоПластинку
Напомню подвиги Гундяева: отжал квартиру (повод - нанопыль после ремонта), организация импорта алкогольной и табачной продукции, часики отфотошопили, а отражение убрать забыли (за 30к евро), часики за 16к баксов (эти уже даже не ретушировали, дешёвка же)
БийКацапів    19.03.2020, 16:40
Оценка:  +3
БийКацапів
Сивохо!!! . Тебя зовут на уРОДИНУ.
Путин-Xyйло    19.03.2020, 16:40
Оценка:  +9
Путин-Xyйло
Списки в 40 миллионов подготовят и "места" в Сибири, за то что "эвакуироваться" не хотят!?
ВосставшийИзБана    19.03.2020, 16:39
Оценка:  +9
ВосставшийИзБана
Пишите:

Зеленский,
Разумков,
Ара хамия,
Аваков,
Ермак,
Сивохо,
... ...
Путин-Xyйло    19.03.2020, 16:43
Оценка:  +10
Путин-Xyйло
Министров, слуг и обязательно ЖОПОблок согласно партийных списков. Но начинать исключительно с Мертвечука и его окружения!
БийКацапів    19.03.2020, 16:31
Оценка:  0
БийКацапів
Эвакуируте нахей весь Крм, Донецк и Луганск.
Пускай едут и дохнут в загнившем Кацапстане.
LeonMaster    19.03.2020, 16:25
Оценка:  +14
LeonMaster
В Украине 20 больных, в России 200, хорошо хоть не в Италию эвакуируют
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