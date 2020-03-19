Трамп обвинил Китай в пандемии коронавируса

Действия властей Китая и, в частности, утаивание информации о распространении инфекции привели к нынешней ситуации, считает Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что утаивание информации о COVID-19 властями Китая привело к пандемии коронавируса. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме в четверг, 19 марта.

"Это (распространение вируса - ред.) можно было бы остановить достаточно легко, если бы мы знали, если бы все знали об этом месяцы назад (. . .) к сожалению, они (Китай - ред.) не стали делать это достоянием общественности, и поэтому целый мир страдает", - сказал Трамп.

Власти США были готовы к распространению эпидемии, заверил Трамп и напомнил, что США раньше остальных стран мир запретили въезд к себе с территории Китая.

Если бы США позволили "въезд десятков тысяч человек из Китая в день", то ситуация в США была бы куда хуже, считает американский президент.

Трамп вновь повторил мнение о том, что недостаточно оперативное предоставление информации властями КНР о коронавирусе привело к нынешнему кризису в мире.

"Если бы мы узнали обо всем несколькими месяцами ранее, то вирус можно было бы сдержать в границах одной провинции (Китая - ред.)", - резюмировал Трамп.

Напомним, что ранее Трамп вслед за Макроном объявил войну коронавирусу. Глава Белого дома назвал себя "президентом военного времени", сравнив борьбу с коронавирусом со Второй мировой.

Также сообщалось, что в США начинают экспериментальное лечение COVID-19. Больных коронавирусом будут лечить давно известными и доступными противовирусными препаратами.

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