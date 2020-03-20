В ВОЗ назвали самый эффективный способ борьбы с коронавирусной инфекцией

Представитель Всемирной организации предложила перенимать опыт Китая.

Самоизоляция зарекомендовала себя с самой лучшей стороны в борьбе с распространением вируса COVID-19. Это показывает опыт Китая. Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, передают российские СМИ.

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На самом деле, та мера, когда людей просят остаться дома, очень эффективна, особенно если есть угроза, что началась общая передача (вируса – ред.) в обществе, - сказала она.

Представитель ВОЗ также напомнила, что Китай применял самоизоляцию вместе с остальными способами борьбы с коронавирусом.

И Китай был очень успешен, - заявила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве озвучили сценарии борьбы с коронавирусом. Первый - во время завезенного случая, потом – во время распространение в стране, и на случай вспышки.

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