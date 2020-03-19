В минздраве озвучили сценарии борьбы с коронавирусом

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко озвучил стратегию борьбы с коронвирусом.

В Министерстве здравоохранения разработали четыре сценария реагирования на распространение коронавируса. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 19 марта, пишет Украинская правда.

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"Мы начали готовить систему здравоохранения, как только увидели всплески заболевания в Китайской народной республике, – это был конец января – начало февраля. Был разработан национальный план противодействия и предотвращения распространения короновирусной болезни.У нас была статистика – и мы знали, как будем реагировать на первые случаи коронавирусной болезни на территории Украины. Было определено по две госпитальных базы в каждой области, по две бригады экстренной медицинской помощи, которые были укомплектованы соответствующим оборудованием," - сообщил Ляшко.

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Ляшко рассказал, что по рекомендации ВОЗ были разработаны четыре сценария реагирования на C0VID-19. Первый - во время завезенного случая, потом – во время распространение в стране, и на случай вспышки.



"Сейчас мы переходим на новый этап планирования и перепрофилирования наших учреждений здравоохранения. Буквально на днях мы представим вам интерактивную карту, как увеличивается количество коек и как перепрофилируются больницы.Мы оставляем по эти две госпитальные базы, которые есть, – они будут принимать больных, в первую очередь с коронавирусной болезнью, которые будут нуждаться (в этого). В то же время, мы разработали сейчас четко алгоритм, основанный на сценарии развития вспышки в Италии. Мы видим, что 80% людей в Италии переболеет легкими формами", - отметил Ляшко.

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В Украине медицинскую помощь медицинскую помощь в легких случаях амбулаторно, в домашней самоизоляции. Для 20%, которые будут нуждаться в госпитализации, уже распределена карта для диспетчеров экстренной медицинской помощи, которые смогут оперативно понять куда кого доставлять.



"Второй сценарий – это переход за пределы стационарных отделений или инфекционных больниц, когда мы будем привлекать перепрофилированные заведения терапевтического профиля, которые также будут принимать больных с тяжелыми формами коронавирусной болезни, чтобы обеспечить им интенсивную терапию в приватных клиниках, - главный санврач Ляшко. Третий сценарий – в случае введения в стране чрезвычайного положения, когда можно будет привлекать частные учреждения здравоохранения. Это, опять же, расширит масштаб оказания медицинской помощи тем, кто в ней нуждается", - рассказал Ляшко.

Напомним, Минздрав дал новые рекомендации для украинцев.

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