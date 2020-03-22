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Лукашенко не хочет помогать туристам, которые уехали во время пандемии

Комментариев: 2
Белорусский лидер отказался эвакуировать граждан страны, которые выехали на отдых после предупреждений о коронавирусе.
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко
 
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет посылать чартерные рейсы за теми белорусами, которые выехали из страны после предупреждений о коронавирусе. Об этом 21 марта сообщило агентство Белта.
 
Лукашенко отметил, что многие белорусы улетели на отдых, зная, что в мире сложная обстановка из-за пандемии и страны закрывают свои границы.
 
"Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали", - подчеркнул глава государства.
 
Он также раскритиковал граждан, которые выехали из страны, пользуясь картой поляка.
 
"Бродят-ходят туда-сюда, а мы их встречаем и всех проверяем. Надо дать команду пограничникам: хочешь пойти в Польшу - пошел туда и сиди там. Надо по-человечески людей предупредить: никакого выезда за границу. Поехал - будешь там сидеть, пока не закончится эта пандемия", - указал Лукашенко.
 
По данным МИД Беларуси, за последние несколько суток за рубеж выехало около 11 тысяч граждан страны.
 
На 21 марта в стране вылечились 15 инфицированных и 61 пациент находится в больницах.
 
 
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Беларуси выявили 27 февраля.

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Теги: Беларусь, Лукашенко, туристы, эвакуация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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СТЕКЛО_МОЙ    22.03.2020, 07:04
Оценка:  +13
СТЕКЛО_МОЙ
Бегут бульбаши от долбойоба диктатора ))))))))))
qwsdcvnm    22.03.2020, 06:56
Оценка:  -6
qwsdcvnm
Саша и правильно сделаешь. Я б ещё возвращающихся в аэропорту газом травил бы.
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