В США создали тест на COVID-19, показывающий результат за 45 минут

Стоимость нового экспресс-теста пока неизвестна.

В США утвердили новый вид экспресс-теста на коронавирус SARS-CoV-2. Он может показать за 45 минут результат на наличие вируса, провоцирующего острую респираторную болезнь COVID-19. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Компания молекулярной диагностики Cepheild, которая разработала тест, будет поставлять его в первую очередь больницам и отделениям неотложной помощи. Первые партии в больницы будут доставлены на следующей недели, массово изготовлять экспресс-тесты начнут с 30 марта.



До этого времени тестирование на COVID-19 было затруднено, так как образцы исследовали в лабораторных условиях, на это уходило несколько дней.

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"Новые тесты позволят проводить весь анализ на местах, что позволит поднять на новый уровень диагностику заболеваемости коронавирусом и облегчат доступ к тестированию для всех американцев, которые в этом нуждаются", — отметил министр здравоохранения США Алекс Азар.



Производитель пока не озвучил стоимость новых тестов.



Напомним, адвокат Закревская заявила, что в Украину из Китая прибудут не те тесты, которые нужны.

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