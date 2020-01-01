В самолете из Китая не те тесты, которые нужны - адвокат Закревская

По словам Закревской, на борту самолета находятся только малоэффективные экспресс-тесты.

Адвокат родственников Небесной Сотни Евгения Закревская со ссылкой на эксперта Минздрава Павла Поламарчука сообщила, что на борту самолета прилетающего из Китая, есть только "гораздо менее точные" экспресс-тесты и якобы нет лабораторных тестов. Об этом Закревская написала на своей странице в Facebook.

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"Друзья. Плохие новости. Помните президент недавно анонсировал, что вот-вот должен прибыть самолет из Китая с тестами на коронавирус, антисептиками и этим всем? Так вот - там не те тесты, которые нужны. В самолете экспресс-тесты. А нужны - тест-системы ПЦР", - написала она Закревская.



Алвокат подчеркнула, что существует два типа тестов на коронавирус: тест-системы ПЦР (лабораторное тестирование, которое с большой вероятностью фиксирует наличие, или отсутствие коронавируса у человека даже до появления симптомов болезни), и экспресс-тесты, которые менее точные. Они могут "увидеть" антитела, которые появляются в организме на 5-6 день после первых симптомов. При этом с момента заражения до появления симптомов может пройти более 2 недель.

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"Результатом такого теста является лишь не слишком точный ответ на вопрос - были ли в организме человека антитела против вируса 5-6 дней назад. То есть отрицательный результат теста почти не дает никакой полезной информации для борьбы с эпидемией. Отрицательный результат не может исключить наличие заражения. Положительный - тоже очень приблизительный и главное - его получают поздно. А тестировать вероятно зараженных, которые уже могут переносить вирус, но еще не имеют симптомов экспресс-тестами вообще нет смысла. То есть ни проверить приезжающих в страну, ни своевременно выявить инфицированных среди возможных контактов заболевших экспресс-тесты не могут", - написала Закревская.

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По ее словам, для эффективной борьбы с коронавирусом нужны тест-системы (ПЦР-тестирование).



"Без необходимого количества ПЦР-тестирования Минздрав не владеет достоверной информацией и вся наша статистика не дает полной картины, и соответственно карантинные мероприятия (которые действительно необходимы) - не являются эффективными. Без достаточного количества ПЦР-тестов невозможно ввести адекватные протоколы тестирования и уточнить необходимые карантинные мероприятия - усилить по всей вероятности пораженные кластеры и уменьшить общее отрицательное воздействие на экономику", - отметила Закревская.





Напомним, за ночь с подозрением на коронавирус на Львовщине госпитализировали 21 человека.

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