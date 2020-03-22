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В Испании за сутки почти 400 умерших от COVID-19

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За сутки в стране от коронавируса скончались 394 человек. Власти продлили чрезвычайное положение еще на 15 дней.
Срок чрезвычайного положения завершался 29 марта
Срок чрезвычайного положения завершался 29 марта

В Испании за последние сутки от коронавируса умерли 394 человека, всего с начала эпидемии умерли 1725 человек. Об этом сообщает El Pais.

По последним данным Министерства здравоохранения, в Испании зафиксировано 28 572 случаев инфицирования, из них 1785 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии, а 2575 человек уже выписали после выздоровления.

Утром в воскресенье, 22 марта, правительство Испании решило продлить чрезвычайное положение еще на 15 дней, о чем премьер-министр Педро Санчес сообщил региональным лидерам на совещании.

Срок чрезвычайного положения завершался 29 марта, после его продолжение ограничения будут действовать и в течение Пасхальных праздников.

Санчес сообщил, что правительство приобрело 640 000 экспресс-тестов на выявление инфекции и наняло 52000 медицинских работников для укрепления возможностей автономных общин.

Ранее сообщалось, что в Испании медикам указали, кого спасать в первую очередь. Испанские больницы загружены, поэтому медики не могут оказать помощь всем. Этическое пособие должно помочь медикам расставить приоритеты.

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Теги: вирусы, Испания, Вирус, заболевание, болезнь, заболевания, жертвы, погибшие, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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