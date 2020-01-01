"Год или два": В Китае спрогнозировали завершение пандемии в Европе

В Китае считают, что пандемия вируса COVID-19 в Европе продлится ещё долго.

Китайский эксперт по инфекционным заболеваниям Чжан Веньхун сказал, что Европа должна отказаться от идеи, что пандемия коронавируса скоро закончится. Он также призвал всех “готовиться к битве“, которая может продлиться до двух лет. Об этом сообщает South China Morning Post.

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“Будет абсолютно нормально, если вирус будет приходить и уходить - и продлится один или два года. Я могу сказать вам сейчас: забудьте о том, что в ближайшем будущем пандемия в Европе закончится. Чтобы устранить эту вспышку за короткий промежуток времени, меры должны быть чрезвычайно радикальными.

Если бы весь мир мог перестать двигаться на протяжении четырех недель, пандемию можно было бы остановить. Но я не могу представить, чтобы когда-либо происходила полная глобальная остановка. Даже в Германии или Европе“, - сказал Веньхун во время видеоконференции, организованной китайским консульством в немецком городе Дюссельдорфе.

По его словам, без одновременных действий по всему миру те страны, которые вводят жесткие меры, как и ранее, будут подвергаться риску завезти инфекцию на свою территорию, как это происходит в Китае. Поэтому по мере распространения болезни и увеличению числа погибших правительства могут изменить свои стратегии и более жестко изолировать людей.

Я вижу хорошую тенденцию в том, что правительства вводят все более жесткие меры, - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что число жертв COVID-19 в мире приближается к 15000. При этом случаев заражения в мире насчитывается больше 339 тысяч. Больше всего смертей в Италии - 5476.

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