Инвесторы вывели из-за коронавируса рекордные $83 млрд

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева рассказала, что это крупнейший когда-либо зарегистрированный отток капитала.

Это рекордная сумма за все время

Из-за пандемии коронавируса инвесторы вывели с развивающихся рынков рекордные 83 млрд долларов, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20, говорится на сайте МВФ.

"Это крупнейший когда-либо зарегистрированный отток капитала", - сказала Георгиева.

По ее словам, страны с низким уровнем доходов находятся в “бедственном положении”, тогда как развитые экономики более подготовлены для реагирования на кризис.

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