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Инвесторы вывели из-за коронавируса рекордные $83 млрд

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Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева рассказала, что это крупнейший когда-либо зарегистрированный отток капитала.
Это рекордная сумма за все время
Это рекордная сумма за все время
 
Из-за пандемии коронавируса инвесторы вывели с развивающихся рынков рекордные 83 млрд долларов, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20, говорится на сайте МВФ.
 
"Это крупнейший когда-либо зарегистрированный отток капитала", - сказала Георгиева.
 
По ее словам, страны с низким уровнем доходов находятся в “бедственном положении”, тогда как развитые экономики более подготовлены для реагирования на кризис.
 
Как сообщалось, Украина ожидает решения МВФ насчет финансовой помощи в течение двух недель.
 
Напомним, Украина рассчитывает на 10 млрд долларов МВФ в рамках программы EFF, в которой также предусмотрены деньги на борьбу с коронавирусом.

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Теги: МВФ, экономика, Коронавирус, транш МВФ
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Источник: korrespondent.net

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