Инвесторы вывели из-за коронавируса рекордные $83 млрд
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева рассказала, что это крупнейший когда-либо зарегистрированный отток капитала.
Из-за пандемии коронавируса инвесторы вывели с развивающихся рынков рекордные 83 млрд долларов, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20, говорится на сайте МВФ.
"Это крупнейший когда-либо зарегистрированный отток капитала", - сказала Георгиева.
По ее словам, страны с низким уровнем доходов находятся в “бедственном положении”, тогда как развитые экономики более подготовлены для реагирования на кризис.
Как сообщалось, Украина ожидает решения МВФ насчет финансовой помощи в течение двух недель.
Напомним, Украина рассчитывает на 10 млрд долларов МВФ в рамках программы EFF, в которой также предусмотрены деньги на борьбу с коронавирусом.
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