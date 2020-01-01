Великобритании предрекли самый мрачный сценарий эпидемии в Европе

Эксперты одного из крупнейших благотворительных фондов мира считают, что именно Британия может серьезнее других европейских стран пострадать от коронавируса.

Великобритания может стать европейской страной, которая наиболее серьезно пострадает от пандемии коронавируса. Так считают эксперты одного из крупнейших в мире благотоворительных фондов Wellcome Trust, который финансирует медицинско-биологические исследования.

Об этом директор фонда Джереми Фаррар заявил в воскресенье, 12 апреля, в интервью медиакомпании BBC.

Фаррар, консультирующий британское правительство, призвал учиться на сделанных ошибках и наладить массовое производство и применение тестов, которые должны дать выиграть время на переоснащение системы здравоохранения.

Он считает, что Великобританию ждет вторая и третья волна заболеваний, которые удастся смягчить только созданием прививки и массовой вакцинацией, на что потребуется не меньше года.

"Я продолжаю надеяться, что мы все это совершим в течение двенадцати месяцев, но это, конечно, беспрецедентно амбициозная цель", - заявил директор фонда.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Великобритании коронавирусом было заражены почти 80 тысяч человек, почти десять тысяч человек скончалось от его последствий.

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