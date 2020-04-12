Врачи заявили о смертельных осложнениях из-за препарата против COVID-19

Исследование препарата Хлорохин, который используют для лечения при COVID-19, частично прекратили из-за риска смертельных осложнений.

В Бразилии прекратили этап исследования препарата Хлорохин на пациентах с коронавирусной болезнью, сообщает издание The New York Times.

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Отметим, что именно этот препарат из группы антималярийных лекарств, который есть и в украинском протоколе лечения COVID-19.

В частности, в исследовании принял участие 81 госпитализированный пациент. Примерно половине участников давали дозу 450 мг Хлорохина два раза в день в течение 5 дней. Другим назначали более высокую дозу 600 мг в течение 10 дней.

В течение трех дней исследователи начали замечать сердечные аритмии у пациентов, принимавших высокую дозу. К шестому дню лечения умерло 11 пациентов, поэтому этап исследования с высокими дозами препарата прекратили.

Пациентам в исследовании также давали антибиотик азитромицин, который тоже вызывает риск нарушения сердечного ритма.

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Исследователи сказали, что у них не было достаточного количества пациентов, принимавших низкие дозы, чтобы сделать вывод, является ли Хлорохин эффективным для больных с тяжелым течением COVID-19. По их словам, необходимы дополнительные исследования, оценивающие эффективность препарата на ранних стадиях заболевания.

По последним данным, в мире зафиксировано более 1,8 млн случаев заражения COVID-19, умерли свыше 114 тысяч человек, выздоровели более 423 тысяч. В Канаде инфицированы более 24 тысяч человек, 717 скончались.

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