Во время дистанционного урока школьникам показали порно
Девятиклассникам одной из саратовских школ, РФ, во время дистанционного урока включили порнофильм. Об этом, в понедельник, 13 апреля, пишет Версия-Саратов со ссылкой на мать одного из учащихся.
Сообщается, что во время урока русского языка кто-то запустил трансляцию с порно.
“Этот шутник продолжал включать порнофильмы во время занятий, попеременно срывая то русский, то математику, то литературу”, - отметила родительница, на которую ссылается издание.
По словам женщины, произошедшее обсуждалась с учителями, но ничего не изменилось. Ситуация повторялась.
Как пишет издание, вероятным нарушителем учебного процесса мог быть один из учеников класса, который во время занятий запускал демонстрацию с экрана своего телефона, на котором воспроизводился соответствующий контент.
Данным инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. По словам пресс-секретаря мэрии Саратова Татьяны Плющевой, полиция установит, кто включал видео.
В школе проведено служебное расследование с целью установить, включил ли видео непристойного содержания кто-то из учеников или всему виной компьютерный вирус.
Заявление о происходящем было передано в правоохранительные органы. Информацию о начале проверки подтвердили и в саратовской УМВД.
Ранее подобный инциндент случился в другом российском городе - Калуге. Там также, включили детям порно.
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