Во время дистанционного урока школьникам показали порно

Из-за эпидемии коронавируса, школьников перевели на дистанционное обучение, однако во время одного из уроков, тот несколько раз срывался трансляцией порнографического видео.

В запуске ролика подозревают кого-то из учеников Unsplash

Девятиклассникам одной из саратовских школ, РФ, во время дистанционного урока включили порнофильм. Об этом, в понедельник, 13 апреля, пишет Версия-Саратов со ссылкой на мать одного из учащихся.

Сообщается, что во время урока русского языка кто-то запустил трансляцию с порно.

“Этот шутник продолжал включать порнофильмы во время занятий, попеременно срывая то русский, то математику, то литературу”, - отметила родительница, на которую ссылается издание.

По словам женщины, произошедшее обсуждалась с учителями, но ничего не изменилось. Ситуация повторялась.

Как пишет издание, вероятным нарушителем учебного процесса мог быть один из учеников класса, который во время занятий запускал демонстрацию с экрана своего телефона, на котором воспроизводился соответствующий контент.

Данным инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. По словам пресс-секретаря мэрии Саратова Татьяны Плющевой, полиция установит, кто включал видео.

В школе проведено служебное расследование с целью установить, включил ли видео непристойного содержания кто-то из учеников или всему виной компьютерный вирус.

Заявление о происходящем было передано в правоохранительные органы. Информацию о начале проверки подтвердили и в саратовской УМВД.

Ранее подобный инциндент случился в другом российском городе - Калуге. Там также, включили детям порно.

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