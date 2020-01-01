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В Варшаве сняли посадку и разгрузку украинского борта “Мрія”

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Появились впечатляющие кадры.
Самолет "Мрія"
Самолет "Мрія"
Википедия

Известный во всем мире самолет украинского производства "Мрiя" приземлился в аэропорту Варшавы. 

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На местных YouTube-каналах появились кадры, на которых видно посадку лайнера и его загрузку.

По предварительной информации, борт арендовали польские компании. Лайнер привез в Польшу 7 миллионов медицинских масок типа Р2, несколько сотен тысяч защитных комбинезонов и несколько сотен тысяч защитных шлемов.

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Польское радио вело прямую трансляцию разгрузки средств индивидуальной защиты  с самого крупного грузового самолета в мире.

Напомним, Польша смягчает карантин для "разморозки экономики". В Польше планируют ослабить некоторые ограничения, в том числе по количеству посетителей в магазинах.

 

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Теги: самолет, Мрия, борт, Польша
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