В России резкий суточный рост больных COVID-19

Количество заболевших коронавирусом в России приближается к 25 тысячам, почти 2 тысячи человек выздоровели, 198 - умерли.

В Москве почти 15 тысяч заболевших коронавирусом

За сутки в России выявили рекордные 3388 случаев заболевания коронавирусом, всего в стране уже 24 490 заразившихся, сообщает оперативный штаб в среду, 15 апреля.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 24 490 случаев (+16,1%) коронавирусной инфекции в 84 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 292 человека, за весь период - 1 986. За сутки умерло 28 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 198 человек", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что республика Алтай осталась последним регионом, где до сих пор не выявлено ни одного заразившегося коронавирусом.

Большинство заболевших - в Москве - почти 15 тысяч.

Отметим, накануне в России выявили почти 2800 случаев коронавируса, а днем ранее свыше 2500.

Также за минувшие сутки рекордный рост и в Украине - 392 случая. Всего в стране 3764 случая коронавируса, при этом 143 человека вылечились, 108 - скончались.

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