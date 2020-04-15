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В России резкий суточный рост больных COVID-19

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Количество заболевших коронавирусом в России приближается к 25 тысячам, почти 2 тысячи человек выздоровели, 198 - умерли.
В Москве почти 15 тысяч заболевших коронавирусом
В Москве почти 15 тысяч заболевших коронавирусом

За сутки в России выявили рекордные 3388 случаев заболевания коронавирусом, всего в стране уже 24 490 заразившихся, сообщает оперативный штаб в среду, 15 апреля.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 24 490 случаев (+16,1%) коронавирусной инфекции в 84 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 292 человека, за весь период - 1 986. За сутки умерло 28 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 198 человек", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что республика Алтай осталась последним регионом, где до сих пор не выявлено ни одного заразившегося коронавирусом.

Большинство заболевших - в Москве - почти 15 тысяч.

Отметим, накануне в России выявили почти 2800 случаев коронавируса, а днем ранее свыше 2500.

Также за минувшие сутки рекордный рост и в Украине - 392 случая. Всего в стране 3764 случая коронавируса, при этом 143 человека вылечились, 108 - скончались.

 

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Теги: Россия, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Зорян_и_Шкиряк    15.04.2020, 12:26
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Резкий всплеск "заболеваемости" в РФ объясняется тем что в статистику заболевших от короновируса стали включать и заболевших от ОРВИ - всех в кучу. И теперь ещё пищут, что умер не "от короновируса", а "с короновирусом" .
Эта "эпидемия" - очередной всемирный разводняк, бенефициар которого - МВФ.
Woodbrother    15.04.2020, 12:22
Оценка:  0
Woodbrother
Сплошное вранье. Нет такого города на россии, где бы не было больше 5000 заболевших КОВИД19. Эпидемия пришла к ватникам раньше чем к нам. Она протникла к ним из Китая еще в прошлом году. Даже на чукотке уже есть вспышка короновируса. Люди мрут,но их списывают на другие болячки.
Зорян_и_Шкиряк    15.04.2020, 12:26
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Уймись, мудило! ))
Bиoлeттa_    15.04.2020, 12:10
Оценка:  -1
Bиoлeттa_
Померлих менше 1 %.
Woodbrother    15.04.2020, 12:24
Оценка:  0
Woodbrother
Это по сказочным цифрам рассейской статистики. По этим цифрам на россия - гиперсуперсверхдержава. А выйдеш на двор- а там грязи по колено и сплошная разруха
Зорян_и_Шкиряк    15.04.2020, 12:27
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Идите наxyй, мудило неугомонное!
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