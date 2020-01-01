Украина получит кредит на закупку аппаратов ИВЛ: Подробности

Европейский инвестиционный банк выделил Украине кредитные средства на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких.

Украина получит кредит от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на борьбу с эпидемией коронавируса. За выделенные средства планируется закупка 838 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом глава Минздрава Максим Степанов рассказал во время брифинга 15 апреля.

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"Достигнута договоренность с ЕИБ об использовании его кредитных средств. Переговоры провело Министерство развития территорий Украины совместно с Минздравом. На эти средства планируем закупить 838 аппаратов ИВЛ", - рассказал Степанов.



Министр подчеркнул, что на данный момент рассматриваются возможности закупки аппаратов ИВЛ отечественного производства.

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"Считаю, что мы должны развивать собственное производство. Есть несколько производителей, которые сейчас в срочном порядке пытаются запустить производство. Мы проводим тестирование со специалистами - анестезиологами, реаниматологами, чтобы эти аппараты полностью соответствовали потребностям. Уверен: мы найдем варианты, чтобы закупать аппараты ИВЛ именно украинского производства", - отметил он.

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Степанов также рассказал, что Украина потратит на борьбу с эпидемией $35 миллионов из средств, выделенных Всемирным банком.



"Мы смогли дополнительно привлечь $135 млн от Всемирного банка, из них $35 млн пойдут на борьбу с коронавирусом", - сказал он.



Министр добавил, что на $20 миллионов будут произведены закупки техники и материалов, еще $15 миллионов пойдут на дополнительное финансирование медицинских учреждений.





Напомним, Украина получит ИФА-тесты, определяющие иммунитет на коронавирус.

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