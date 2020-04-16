В Грузии ужесточили карантин

До 21 апреля запрещено передвигаться на собственных автомобилях и находиться в помещениях без маски. Штрафы за нарушение - до 130 тысяч в гривневом эквиваленте.

В Грузии правительство решило ужесточить карантин в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Спутник-Грузия в четверг, 16 апреля.

В стране до 21 апреля полностью запретят передвижение на легковых автомобилях. Советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани заявил, что запрет начнет действовать с 17 апреля. При этом ограничение не затронет перевозки грузов и машин дистрибуции.

"Несмотря на призывы врачей оставаться дома движение остается очень интенсивным, а сегодня в мире нет другого метода борьбы с коронавирусом как социальная дистанция. Поэтому правительство еще раз настоятельно просит оставаться дома и с этой целью принимает решение ужесточить меры. С 17 апреля с 12:00 до конца действия чрезвычайного положения 21 апреля вводится полный запрет на передвижение легковых автомобилей", - сказал Чиковани.

В рамках карантинных мер также становится обязательным ношение медмасок в закрытых местах. За нарушение этого режима грозит штраф в 15 тысяч лари (почти 130 тысяч гривен).

Напомним, что Япония вводит режим ЧС по всей стране из-за пандемии. Власти ввели режим ЧС по всей стране, чтобы снизить потоки людей на "золотую неделю" - период праздников в конце апреля - начале мая.

А в Швейцарии карантин будут снимать в три этапа. Первый этап планируют объявить в конце апреля, а третий, когда откроются заведения общепита, будет возможен не ранее июня.

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