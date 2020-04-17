В РФ заявили о готовности помочь Украине с пожарами в Чернобыле

Скандальная Захарова сделала резонансное заявление.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что внимательно наблюдают за пожаром в Чернобыльской зоне, но не предпринимают никаких действий, поскольку Украина официально не обращалась за помощью.

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Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова во время сегодняшнего брифинга.

Захарова отметила, что российская сторона готова помочь, если Украина официально об этом попросит.

Мы отслеживаем ситуацию с лесными пожарами, я уже упоминала эту тему сегодня ... На данный момент просьб от украинской стороны об оказании какого-либо содействия нам не поступало. В случае, если украинские коллеги направят такое сообщение, будем готовы его рассмотреть по традиционной дипломатической практике, - сказала Захарова.

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Напомним, в Чернобыле появились новые очаги тления. Очаги образовались из-за сильного ветра, но в ГСЧС успокаивают, что они немасштабные и не носят угрожающий характер.

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