Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В РФ заявили о готовности помочь Украине с пожарами в Чернобыле

Комментариев: 1
Скандальная Захарова сделала резонансное заявление.
Фото из места событий
Фото из места событий
ГСЧС

В Министерстве иностранных дел России заявили, что внимательно наблюдают за пожаром в Чернобыльской зоне, но не предпринимают никаких действий, поскольку Украина официально не обращалась за помощью. 

Читай также: Кличко приехал в Чернобыльскую зону: детали

Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова во время сегодняшнего брифинга.

Захарова отметила, что российская сторона готова помочь, если Украина официально об этом попросит.

Мы отслеживаем ситуацию с лесными пожарами, я уже упоминала эту тему сегодня ... На данный момент просьб от украинской стороны об оказании какого-либо содействия нам не поступало. В случае, если украинские коллеги направят такое сообщение, будем готовы его рассмотреть по традиционной дипломатической практике, - сказала Захарова.

Читай также: Лесные пожары добрались до Житомирской области: огонь уничтожил 8 домов

Напомним, в Чернобыле появились новые очаги тления. Очаги образовались из-за сильного ветра, но в ГСЧС успокаивают, что они немасштабные и не носят угрожающий характер.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Чернобыль, пожары, Захарова, Украина, РФ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Graddfeydd    17.04.2020, 18:02
Оценка:  +2
Graddfeydd
Эти упыри только отбомбиться могут по пожарам. Когда у них Сибирь горела, даже не чесались, а тут вдруг такая "братская любовь" воспылала.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь