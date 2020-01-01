Северокорейский лидер Ким Чен Ын перенес операцию на сердце: Детали

Разведка США полагает, что здоровье диктатора находится в серьезной опасности.

Разведка США располагает данными о серьезном ухудшении здоровья северокорейского диктатора Ким Чен Ына после перенесенной операции на сердце. Подозрения о проблемах со здоровьем лидера КНДР возникли после того, как Ким Чен Ын пропустил празднование годовщины дня рождения своего деда Ким Ир Сена, 15 апреля. За четыре дня до мероприятия он еще присутствовал на заседании правительства. Об этом сообщают иностранные СМИ.

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Так, иностранные корреспонденты, которые специализируются на Северной Корее, сообщают, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце еще 12 апреля. Как сообщается, операцию провели из-за “чрезмерного курения, ожирения и переутомления“. В настоящее время лидер КНДР проходит лечение на вилле в округе Хянсан.

Отметим, что последний раз лидер КНДР появился в северокорейских государственных СМИ 11 апреля.

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Напомним, ранее Ким Чен Ын заявил, что не писал писем Трампу. В МИД КНДР заявили, что лидер страны не посылал никаких писем президенту Штатов Дональду Трампу.

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