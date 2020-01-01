В Ялте нашли мертвым топ-чиновника из Москвы: подозревают самоубийство

Найден мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин.

В оккупированном Крыму найден мертвым топ-чиновник из Москвы. Речь идет о замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина.

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Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Замглавы столичного департамента культуры Москвы Леонид Ошарин обнаружен мертвым на территории Крыма. В настоящее время выясняются причины его смерти, - сказано в сообщении.

Издание пишет, что следов насильственной смерти на теле Ошарина нет.

По данным Телеграм-канале Mash, чиновник прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси. По приезду Ошарин не выходил на связь. Тело Ошарина нашли в одной из арендованных квартир Ялты.

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На данный момент следователи устанавливают обстоятельства смерти, события, ей предшествующие, маршрут передвижения и контакты.

Тот же канал сообщает, что Ошарина нашли с перерезанными венами. Возле его тела нашли нож, которым тот и порезал себе руки.

Погибший находился в ванной, рядом лежал нож. Вероятнее всего, речь идет о суициде.

Леонид Ошарин пролежал в ванной больше 10 дней. В доме на Пушкинской улице, который он арендовал по приезду в Ялту. На теле замглавы Департамента культуры - 3 резаные раны левого и правого предплечий. У него также нашли рану на животе, но медики уверены - смерть наступила от травм на руке. По предварительным данным, Ошарин погиб около 2 недель назад. Точную дату смерти установят эксперты, - пишет Mash.

Напомним, российские силовики начали проводить массовые рейды по месту проживания прибывших в аннексированный Крым туристов. Об этом глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил 21 апреля в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

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